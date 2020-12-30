由《目擊者》、《紅衣小女孩》系列億萬票房導演程偉豪執導，張震、張鈞甯所主演的犯罪懸疑鉅作《緝魂》，即將於2021年1月29日全台盛大上映。曾和導演程偉豪合作過的金鐘視帝李銘順，這次在《緝魂》中再度合作，他透露第一次看到劇本時竟自我懷疑：「我真的做得到嗎？」而李銘順回憶道，《緝魂》拍攝現場氛圍頗壓抑，加上導演要求全體演員都要減重，讓他下戲後還必須忌口，簡直開心不起來，他直呼：「我第一次拍戲感覺這麼憂鬱！」

李銘順曾在《目擊者》中飾演城府極深的報社總編「邱哥」，這次在《緝魂》中挑戰飾演富豪命案嫌疑犯之一的「萬博士」，他竟自爆：「我和張震、張鈞甯之間有距離感！」李銘順進一步解釋，他們三人私下在拍攝現場是很合得來的，彼此有說有笑，但因為劇本設定他的角色為嫌疑犯，所以李銘順只要上戲後就會自然地和張震飾演的檢察官、張鈞甯飾演的刑警產生距離感，他深覺這樣的氛圍很好，可以幫助他更投入在角色裡，也就沒有刻意去打破。曾在電影《痞子英雄2》中和李銘順合作過的張鈞甯，回憶兩人有次一起坐高鐵參加活動，她當時就心想：「銘順哥好帥！」這次在《緝魂》中兩人有更多的對戲，其中李銘順一場發表演說的戲碼，台詞不僅充斥專有名詞且篇幅又長，他仍將情緒與細節都詮釋得絲絲入扣，另外還有一場兩人對峙的偵訊戲，他將角色欲隱瞞的細節和內心的慌張感呈現得相當真實，這一切都讓張鈞甯深感佩服，大讚李銘順：「他的戲很真誠細膩，可以把很難演的說話戲演得很真實自然，真的很強！」

(中時 )