新北市普心公益推展協會，耗時2個多月手工製作230份圍脖帽，30日致贈通苑地區海青老人養護中心關懷弱勢長者。（張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

新北市普心公益推展協會，耗時2個多月手工製作230份圍脖帽，30日致贈通苑地區海青老人養護中心關懷弱勢長者，苗栗縣議員張顧礫一同慰訪。（張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

寒流報到氣溫驟降，社團法人新北市普心公益推展協會理事長林美娥、輔導理事長江惠貞與協會成員，耗時2個多月共同手工製作230份圍脖帽，30日致贈通苑地區海青老人養護中心弱勢長者，苗栗縣議員張顧礫一同慰訪，感謝普心公益推展協會的善行，為寒冷的天氣增添溫馨關懷。

社團法人新北市普心公益推展協會成立8年，長期關懷社會弱勢族群，這次結合會內眾人力量，運用雙手勾織成保暖的手作毛帽與圍脖，協會指出，每名成員都以做公益的心情，用心一針一針地勾織毛線圍脖帽，每件圍脖帽都有編織者的姓名，期許能讓弱勢長輩在寒冬中，戴著她們親手勾織的保暖帽子及圍巾，傳遞愛心、溫暖人間。

普心公益推展協會指出，苗栗縣苑裡社區老人養護中心專收容縣內列冊低收入戶、自費社區民眾及日間乏人照顧之長者，理監事成員有感台灣許多社福團體，因新冠肺炎疫情嚴峻，面臨募款不易、資源捐助中斷等困境，也隨喜捐贈現金 1萬4200 元。

普心公益推展協會表示，期盼席捲全球的新冠肺炎疫情烏雲，能夠早日退去、撥雲見日，也希望透過捐贈愛心手作毛帽等的善行，拋磚引玉，引發更多人的善念，社會上的善心如水，得以常流。

(中時 )