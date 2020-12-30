「負能量」不是只有大人才有的專利，小朋友也會因為學習壓力、父母期望、同儕競爭產生厭學、自卑、嫉妒等「負能量」，尤其小朋友更不容易找到抒發情緒出口，以至於影響心理發育，造成性格缺陷，進而犯罪。

適合6-12歲的小朋友觀看的《出動凱警》以孩子們身邊經常發生的故事爲題材：不想上補習班、手機成癮等問題，用特有的韓式幽默，為兒童特攝劇帶來不同的詼諧感，加上警察英雄式主題化解危機，每集搞笑逗趣又緊張的劇情，轉移孩子的負面情緒，增加解決問題的信心。

《出動凱警》劇情講述了一次偶然的機會，兩光的單親警察爸爸張大秀(藍警)和新進的年輕巡警韓方(紅警)，意外解救來自外星球的落難公主絲特拉，並獲得超能力變身為凱警，充滿愛與正義的雙人組英雄對抗人類負能量召喚出的怪物，尋找第五元素，戰勝外星黑暗勢力，拯救地球。

此劇有兩大看點，第一看點是跟隨公主來到地球的宇宙壞人利用人類心中的「惡」或「負能量」引發災難，像是尋找消失的水源、吸電怪的電擊、與食物垃圾的戰爭等單元，就是在告訴孩子們，人類因為過度浪費資源，不懂節約能源，將會面臨失去的恐慌，可讓孩子從劇情中學會珍惜；並且學會消滅心中貪婪、懶惰、膽小、害怕等負能量。

由於單親爸爸張大秀不能向任何人透露他是凱警的身分，所以每次出任務的時候，必須暫時離開去變身，因此張大秀變成同學口中的落跑警察，也讓張東健淪為同學的笑柄，連張東健自己也無法理解爸爸的行為，兩人的誤會越來越深，親子關係的修復是第二看點。父母也可從此劇重新思考與孩子的親子關係。

紅藍警燈亮起時，凱警嚴陣以待，終極對決即將展開《出動凱警》將於2021年1月1日起週一至週五下午六點在中華電信MOD 104頻道龍華動畫台播出，全台首播。

(中時新聞網)