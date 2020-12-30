台中市從事製造業的移工人數約7萬人，占中市整體移工數約7成，六都排名製造業第二高。台中市勞工局預防發生移工職業災害，已啟動「外籍移工職業安全衛生專案檢查計畫」，加強督促事業單位落實安全衛生設備及措施，持續辦理移工安全衛生在職教育訓練，強化移工的危害預防意識，確保其健康安全。

勞工局代理局長羅群穆表示，製造工廠以機械設備的捲、夾、切、割傷危害為大宗，雖然普遍工廠在機械設備貼設危險警語，卻可能缺乏移工熟悉的文字或母語，導致移工未能瞭解工作環境的潛在危害與風險。

台中市勞動檢查處加強輔導業者改善生產製程及安全衛生設施，督促業者應定期辦理移工安全衛生教育訓練，鼓勵參加勞工局舉辦的移工教育訓練，讓移工了解相關法令規定。

勞工局指出，依勞動部統計數據顯示，近年來移工因發生職業災害導致死亡或失能比率偏高，較本國籍勞工平均高約2倍，勞動檢查處將強化移工的職業安全衛生專案檢查，持續查核移工投保等事項，保障移工勞動權益及身心健康，創造穩定和諧勞資關係。

(中時 )