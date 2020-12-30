圓方生活新推出的AIR6集結「清淨、抑菌、除臭、清新防霉」4大需求於一機。（圓方提供／陳育賢新竹傳真）

現正值冬季空汙不良季節，口罩及空氣淨化器等廠商紛紛推出空氣改善相關產品，新竹市圓方生活公司打破消費者對於空氣淨化器概念，顛覆以往一般的HEPA、負離子、靜電集塵式空氣淨化器，以自有專利光觸媒技術告訴消費者，「病毒是要被殺死，不只是被過濾」。

創業將邁向第3年，主打MIT品牌全方位空氣淨化專家「圓方生活 YFLife」，日前於嘖嘖募資兩個月創下2100萬成績，登上平台上空氣淨化器第1名。

圓方提倡「淨化有感」又「環保」的空氣淨化神器，用真實力獲得消費者青睞，已在市場上掀起一陣風暴。

「體積小，過濾空間大」、「終身免耗材費這個設計，讓我覺得很環保」、「最吸引我的是光分解引擎，它可以徹底地把一些病菌、細菌或病毒之類的淨化消除掉。」來自民眾體驗後的驚艷與真實反饋。

總經理錢文正指出，要解決空氣的問題，首先要把空氣中的汙染物質分類，就會很清楚要如何處理。AIR6結合靜電熔噴不織布濾網，可有效過濾空氣中90％以上的粉塵微粒、細菌病毒，加上光觸媒殺菌濾網本身有自潔效果，僅須用清水沖洗即可，除可降低耗材使用以外，更提升光分解引擎效能運作。

全新上市的AIR6集結「清淨、抑菌、除臭、清新防霉」4大需求於一機。透過靜電濾網、奈米光觸媒技術，與2000萬負離子，直接破壞病毒細胞壁、有效抑制病菌增生，也能直接分解 PM2.5、菸味、甲醛、VOSc（揮發性有機化合物）等有害物質，輕鬆解決過敏原、異味與病毒等問題。

圓方生活以生活應用科技改變人類生活品質，運用自有專利技術以及時尚質感設計空氣淨化器，讓空氣淨化兼具實用與美學，提升生活體驗。

錢文正說，新上市的AIR6空氣淨化器對於家中有小嬰兒或年邁長輩者，粉塵或髒汙空氣對於呼吸道傷害之甚，更顯實際作用，另外家裡有毛小孩之消費者，更直呼需要被處理寵物排泄物異味等問題，圓方將於官網不定期推出相關產品組合，以符合消費者各種空間使用需求之空氣淨化器。

(中時 )