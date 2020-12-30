國內COVID-19疫苗三家研發廠商，各有進度，其中高端疫苗(6547)進度最快，已有條件核准第二期臨床試驗計畫執行，聯亞生技預期在110年1月可提供第一期完整試驗數據，再續行審查。至於前幾日才說近日有機會啟動二期臨床的國光生技(4142)，今日衛福部新聞稿中指出，因從一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，建議重新執行劑量探索臨床試驗，至目前為止，國光生技尚未有所回應。

高端疫苗新冠疫苗TFDA獲准進入二期臨床試驗，力拚明年中拿到緊急使用授權(EUA)，今日收在110元，上漲0.46%。高端疫苗二期臨床試驗規劃收案人數約3700名，預計以台灣為主要試驗區域，在全台合格的臨床試驗醫院同步展開，若順利獲准，目標是在明年中前完成。

聯亞生技集團設計COVID-19疫苗UB-612第一期臨床試驗將於健康成人受試者施打兩劑UB-612疫苗，受試者分低、中、高三個劑量組，每組20人，預計共收60人，主要目的為探索該疫苗安全性、耐受性及免疫原性。試驗醫院為中國醫藥大學附設醫院，由黃高彬副院長擔任試驗主持人。

(時報資訊)