今年受新冠肺炎疫情(以下簡稱疫情)影響，全球經濟出現自1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退，然而每朵烏雲都透出銀邊曙光，隨著美國總統大選底定、新冠肺炎疫苗上市，法人普遍對明年的景氣復甦保持樂觀預期。展望2021年投資布局，台北富邦銀行提出「銀邊(SILVER-lining)策略」，建議投資人可聚焦股市(Stock)、通膨(Inflation)、低利(Low Interest)、價值型投資(Value Investing)、新興市場(Emerging Markets)五大趨勢，但仍須防範極端風險(Risk)，完整全球投資布局以掌握復甦先機。

美國聯準會(Fed)日前表示現階段利率將維持在0%至0.25%區間不變，並每月持續購債至少1,200億美元，直到就業最大化和物價穩定的目標取得實質進展。這代表未來一段時間內市場可能將持續低利環境，驅動資金流入風險性資產，特別是美股將受益於刺激方案的通過與疫苗接種的利多。

北富銀分析，就股市與債市近期的表現來看，全球主要國家的股市股利率均高於公債殖利率，加上目前美國與歐洲股價指數的隱含波動度指數趨下，顯示市場預期美股與歐股中期的波動度將下滑，而新任美國總統拜登的政策可預期性較高，都有利於股市表現。其中價值股與小型股因為受疫情與社交疏離政策影響，在2020年表現落後，當經濟復甦時可望獲得更多回升空間，同時價值股能提供相對穩定的報酬，幫助投資人在低利環境中「穩中求益」。

疫情重挫全球觀光業與國際油價，美國消費者物價亦隨之快速下滑，然而疫苗研發順利，多國政府推出振興經濟方案及加強基礎建設，明年全球經濟活動可望回復正軌，再加上弱勢美元與新興市場消費復甦等因素影響，都將持續推升通膨；而市場對大宗商品、特別是對能源的需求也將因應景氣顯著增加，而疫情期間製造業的上游原物料，包括農產品、金屬及原油等都存在產能中斷的狀況，恐難立即滿足市場需求量，因而帶來短期物價上漲和通膨壓力，值得投資人多加關注。

新興市場的股債匯市之間具有高度相關性，亦即貨幣走勢對新興資產的漲跌具有相當大的影響力。過去一年以來拉丁美洲與新興歐洲經濟受疫情衝擊嚴重，拖累新興市場貨幣表現，在美元貶值趨勢下雖然也有升值，但幅度遠低於其他主要貨幣，因此相對具備較大的貨幣轉強空間，同時美元持續走弱，也對新興市場貨幣提供良好支撐。此外，隨著全球需求復甦，以原物料與能源為主要出口項目的新興市場可望迎來較強的經濟成長，原物料價格攀升與落後補漲都是推動新興市場資產看漲的因素。

(時報資訊)