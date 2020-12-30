英國醫藥監管單位周三批准了牛津大學和阿斯利康(AstraZeneca)共同開發的新冠疫苗，成為全球首個批准該疫苗的國家，也為三大疫苗，第二家獲得批准，試圖為陷入疫情困境的英國，再次注入強心針。

阿斯利康表示，英國已經批准了該公司一次雙劑的疫苗在緊急供應的使用。英國已經訂購一億劑該牛津疫苗。

英國衛生部表示，醫藥和健康產品管制局(MHRA)已經授權牛津/阿斯利康新冠疫苗的使用。

牛津疫苗相較輝瑞疫苗，無須在超低溫保存，運輸成本較低。

英國與南非現在正為變種的新冠病毒進行抗爭。阿斯利康表示，正在研究新變種的影響，預期公司的藥劑將可有效抵擋新病毒。

先前試驗調查顯示，該疫苗有70.4%的有效性；受試者在接受兩劑全藥劑時，有效性為62%；但是一小群的受試者先是給予半藥劑，之後再給全藥劑，有效性高達90%。

研究人員表示，這種半/全藥劑的研究發現，需要再進一步調查。阿斯利康並未指明，是哪一種藥劑方式通過了監管批准。

(時報資訊)