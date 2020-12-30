橫綱凱咪（左）與黎兒無懼霸王寒流，穿著清涼在西門町舉牌。（照片來源：PTT）

徵男友、徵乾爹、徵乾媽全都遜掉了！霸王寒流來襲，西門町驚見2名辣妹高舉紙牌「徵炮友」，還限定「13cm以上」。結果真相揭曉，原來兩名辣妹一個是知名F奶網紅「橫綱凱咪」，另一個則是Swag女優黎兒，而兩人也隨即被轄區警方帶回派出所，理由是：違反《道路交通管理處罰條例》。

橫綱凱咪日前因爆料「網美圈7成在賣淫」而引發話題，27日又在臉書發文《乾爹不用西門町找好嗎》，對日前在西門町徵男友、徵乾爹行為嗤之以鼻，更說「我看下一次應該有人會拿牌子寫徵砲友，不然swag快點把這個劇情變成下一部片，我來導」。

結果她果然「說到做到」，今天中午頂著霸王寒流，與SWAG女優黎兒來到西門町舉牌，橫綱凱咪手上紙牌寫著「幫她徵炮友」，黎兒舉的紙牌則寫「徵炮友，13公分以上，乾淨溫柔」，吸引路過民眾目光，也有人拍下照片上傳網路，引發討論。

不過舉牌沒多久，2女及攝影團隊就全被警員帶回派出所，不過理由不是外界猜測的妨害風化，而是違反「道路交通管理處罰條例」。

因為該地點為行人徒步區，根據《道路交通管理處罰條例第5條》規定，「為維護道路交通安全與暢通，公路或警察機關於必要時，得就下列事項發布命令：

一、指定某線道路或某線道路區段禁止或限制車輛、行人通行，或禁止穿越道路，或禁止停車及臨時停車。

二、劃定行人徒步區。

警方指出，兩女若站在行人徒步區原地不動，就有妨礙交通嫌疑，不過若是四處走動，則不觸法。

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(中時新聞網)