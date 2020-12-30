中央政府開放元旦起開放萊豬牛進口，台中市長盧秀燕30日重申將嚴查重罰，守護民眾健康和食安。

台中市長盧秀燕30日到太平區參加太平區永億段好宅開工典禮，她在致詞時特別講到，因為中央政府即將在元旦開始開放萊豬牛進口，很多民眾都很擔心，詢問「怎麼辦、政府如何保護食安」的電話都打爆了，她也因此重申台中市政府的態度。

盧秀燕，這段時間一定不斷的查緝，也會要求攤商、店家要做好標示，市府會不斷的查看是否有商家使用萊豬牛，另外，對一些單位要求會更嚴格，像是學校，是不但禁止使用萊豬牛，即使進口美國豬，沒有萊克多巴胺，也不能用，只能用國產豬，以確實保障校園的食安。

盧秀燕並且強調，明年台中市檢驗的數量會是今年的十倍，人力、物力以及檢驗的量統統都提高，要十倍查，並且還提出一個全國最高的檢舉獎金，只要檢舉一旦查到使用萊豬牛，罰款70％給檢舉人，大家一努力查緝，守護健康和食安。

(中時 )