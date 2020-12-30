大甲區松柏園老人養護中心利用屋頂閒置空間設置太陽光電裝置，可發電134瓩。（台中市府提供／王文吉台中傳真）

台中市政府低碳城市推動辦公室推動「光電城食森林」，今年遴選中國醫藥大學附設醫院、東區大智國小、西區忠孝國小及大甲區松柏園老人養護中心等4處示範場域，利用閒置空間設置太陽光電裝置，容量達863.94瓩，提高台中市的綠能占比，減少二氧化碳655公噸。

台中市政府低碳城市推動辦公室自2016年起推動「城食森林」，利用可食地景增加綠覆率，除降低熱島效應，更提供新鮮且安全的食物；今年結合綠能永續，特別規劃「光電城食森林計畫」，鼓勵民眾利用閒置空間建置都市農耕結合綠能系統，達到節能又減碳的永續都市。

2020年度光電城食森林成果發表活動在大甲區松柏園老人養護中心舉行，有別以往單純的都市農耕模式，給予示範場域自行設計規劃的彈性，4處示範場域展示豐富多樣的成果。

低碳辦公室執行長黃晴曉舉例，中國醫藥大學附設醫院規劃風能及太陽能實現能源自主，同時呈現水耕及土耕兩種模式，更打造環教主題區，而大智國小以永續設計為概念，配合自然資材及循環資源建置農耕及遊憩空間。

另外忠孝國小建置溫室以及水耕系統，讓學生寓教於樂，至於松柏園老人養護中心，則是打造綠能屋頂設置太陽光電系統，可發電134瓩，除為節能減碳盡心力，更設置魚菜共生系統，利用養殖鱸魚、吳郭魚產生的肥水種植芥藍、蘿蔔等，結合社工讓長者共享農耕樂趣。

大甲區松柏園老人養護中心利用屋頂閒置空間設置太陽光電裝置，可發電134瓩。（王文吉攝）

大甲區松柏園老人養護中心設置魚菜共生系統，利用養殖鱸魚、吳郭魚產生的肥水種植芥藍、蘿蔔等。（王文吉攝）

大甲區松柏園老人養護中心設置魚菜共生系統，利用養殖鱸魚、吳郭魚產生的肥水種植芥藍、蘿蔔等蔬菜。

2020年度光電城食森林成果發表活動展示4處示範場域「光電城食森林計畫」的推動成果。（王文吉攝）

台中市政府低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉。（王文吉攝）

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