台灣民意基金會29日公布最新民調，其中總統蔡英文聲望部分，52.8%贊成蔡英文處理國家大事方式，36.3%不贊同，呈現下滑趨勢。對此，前立委沈富雄指出，蔡英文現在還有超過50%支持度，算是不錯，任期還有3年多，也許會漸漸的侵蝕掉，但他也透露「有一群人很擔心」。

台灣基金會董事長游盈隆表示，蔡總統整體聲望明顯下滑，顯示其第二任蜜月期已經在2020年12月結束。而他進一步分析，蔡英文今年初到12月整整一年「總統職務表現贊同率」都高於50％，至於能一整年維持高聲望，他則是歸納出防疫表現傑出、紓困贏得人心、經濟表現亮麗、台美關係好等，不過下半年已出現開放萊豬、司改令人失望、新聞自由問題等隱憂。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中說，「游盈隆的民調是偏綠，蔡英文現在還有超過50%支持度，算是不錯，因為任期還有3年多，也許會漸漸的侵蝕掉，但是她也不在乎，因為就是遲早的問題」；但他認為「台灣下一屆要選立委的人會比較擔心，會被她(意指蔡英文)帶衰 ，像是2022地方選舉就擔心死。」

至於，國民黨部分，沈富雄則說「不要太氣餒」，因為國民黨聲望好像不如預期高，主要因為國民黨在萊豬花了很多力氣，「做到流汗、嫌到流涎」，這也表示你的身分很重要，更不用羨慕民眾黨；他直言，對於整個民調有時候也不是百分之百同意，畢竟不是百分百公正。

(中時新聞網)