中歐投資協定水到渠成，歐盟領袖與中國國家主席習近平預計於30日晚間舉行視訊會談，宣告談判完成。外媒獲歐盟委員會的聲明，內容曝光中歐投資協定部分內容，其中包括中國國企補貼全面透明。

香港經濟日報報導，中國與美國2020年初簽訂的中美貿易協議，尚未觸及國企補貼等中國經濟結構改革議題，但中方卻在中歐投資協定中，為此作出承諾，反映中方將對歐洲敞開更大的門。

報導指出，中歐於30日宣布談判結束後，中歐投資協定正式文本仍需約一年時間籌備，或將於2021年下半年至年底正式簽署。德國之聲報導，協定的正式名稱是中歐「投資綜合協議」（CAI）。

消息人士指出，中歐雙方的起點地位是不平等的。相比於本就可以自由投資的歐洲，中國的市場更加封閉。從一開始就很清楚的是，中國會比歐盟做出更多的讓步，因此這並不特別值得他們慶祝

預計參與會議的歐盟官員包括歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。此外，即將卸任的歐盟輪值主席國德國總理梅克爾（Angela Merkel）也將共同與會。

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