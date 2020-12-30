不銹鋼龍頭廠燁聯1月份內外銷盤價全面開漲。其中內銷價格方面，304系列熱冷軋產品每公噸大漲5,500元，430系列產品每公噸漲4,000元，316合金產品附價每公噸漲1,000元。外銷價格部份，304系列產品每公噸漲200～250美元，430系列產品每公噸漲150美元。

華新鳴槍 1月不銹鋼盤價大漲
陽明天鈺元隆 12月來股價翻倍

(工商 )

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