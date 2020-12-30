燁聯全面調漲1月份不銹鋼價格 內銷每公噸大漲4,000～5,500元 15:592020/12/30 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼龍頭廠燁聯1月份內外銷盤價全面開漲。其中內銷價格方面，304系列熱冷軋產品每公噸大漲5,500元，430系列產品每公噸漲4,000元，316合金產品附價每公噸漲1,000元。外銷價格部份，304系列產品每公噸漲200～250美元，430系列產品每公噸漲150美元。 華新鳴槍 1月不銹鋼盤價大漲 陽明天鈺元隆 12月來股價翻倍 (工商 ) #燁聯 #每公噸漲 #不銹鋼 #每公噸大漲 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼價大漲 東鋼新光鋼營運吃補 04:102020/12/30 證券．權證 金門公告土地現值 地王仍是金信大樓區段 15:492020/12/30 寶島 電阻大廠爆分家 國巨股價緊追台積電 13:472020/12/30 財經 農委會公告台中明年一期稻作停灌 明年1月7日起受理補償申請 13:112020/12/30 寶島 台積電逼近520元 台股攻上14559點再創史上新高 09:202020/12/30 財經 興櫃股王穎崴30日啟動競拍 底價287.6元 09:082020/12/30 財經 農委會公告台中明年一期稻作停灌 明年1／7起受理申請 10:432020/12/30 生活 《熱門族群》1月盤價漲定了 不鏽鋼廠下季營運穩啦 11:592020/12/30 財經 鋼鐵人升空 躍居多頭指標 04:102020/12/30 財經要聞 東勢水果豐收 農會存款增7億 04:102020/12/30 地方新聞 飛灰將不再掩埋！桃園領先全國邁向零廢棄城市 14:262020/12/30 寶島 財經熱門新聞 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 要聞 華為消失後 驚傳5奈米大爆單？台積電呃…封口了 - 財經 陸若續出手 學者曝澳下場：經濟成長永難重返疫情前 - 財經 台股爆紅是誰？陽明、長榮半路殺出 - 財經 晶圓代工 集邦：2021產值續創高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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