不銹鋼龍頭廠燁聯1月份內外銷盤價全面開漲。其中內銷價格方面，304系列熱冷軋產品每公噸大漲5,500元，430系列產品每公噸漲4,000元，316合金產品附價每公噸漲1,000元。外銷價格部份，304系列產品每公噸漲200～250美元，430系列產品每公噸漲150美元。

(工商 )