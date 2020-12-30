今年全球疫情肆虐影響影視產業甚鉅，但仍有許多電影無畏疫情上映獲得好成績，來自日本的《燕》取景台灣高雄，今年在日本雖僅有少數戲院上映，卻在口碑廣傳的情況下巡迴全國長達半年之久，甚至有觀眾感動到連刷20次！該片上周末再度回到東京放映，導演今村圭佑率領演員水間龍、山中崇登台謝票，並向現場觀眾宣布明年一月將在拍攝地點台灣上映的好消息，三人也隔空向台灣觀眾拜票，邀請大家屆時進戲院多多支持，《燕》今日也釋出中文預告，並定檔明年1月29日在台灣上映。

《燕》描寫台日混血的男主角早川燕收到父親委託，要去台灣尋找二十多年未見的哥哥簽署文件，燕的母親在他五歲的時候就帶著哥哥不告而別，讓他對家人有著無法理解的情感，在來到台灣後，卻又不知如何面對家人；該片為今年日本電影學院獎（日本奧斯卡）最佳影片《新聞記者》攝影指導今村圭佑首度擔任導演的作品，全片絕大部分皆在高雄實景拍攝，兩位男主角水間龍和山中崇都為戲勤學中文， 電影最初在日本上映時僅有五間戲院，卻在口碑廣傳之下巡迴全國，上映時間長達半年之久。

該片上周末回到最初上映的東京重新上映，導演和兩位男主角隨片登台進行映後座談，三人也在現場宣布，電影在日本巡迴半年之後，將在明年1月29日在拍攝地台灣接棒上映，現場也響起熱烈掌聲！

三人在映後座談上，也分享當時在高雄拍攝的趣事，導演今村圭佑回憶拍攝電影時是五月的時候，當時高雄的天氣很熱，但台灣民眾都相當的熱情招待他們，工作人員也都準備很多好吃的便當，他尤其對台灣的水餃感到印象深刻，因為日本的便當一般不會出現這種菜色；水間龍提到台灣則想到台灣特有的臭豆腐，直說如果有機會到台灣一定要再吃一次；山中崇則提起自己雖然拍攝本片已是兩年半前的事情，但是對高雄的冰豆漿卻仍難忘懷，讚不絕口。

《燕》去年在高雄電影節舉辦世界首映，當時三人也曾為此訪台與影迷見面，對於接下來終於要在台灣正式上映，他們均表示相當期待，受限疫情無法來到台灣的他們，除了透過電影公司感謝當時拍攝期間幫助他們的民眾和台灣工作人員，也呼籲大家屆時進戲院多多支持，三人均希望往後還有機會到台灣拍片；該片電影預售票將於31日起於博客來售票網販售，購買雙人套票即贈送由「物物ものもの」贊助，品牌「不拍片了來賣衣服」設計之「台灣獨家電影紀念壓克力鑰匙圈」壹個，數量有限，售完為止，有關本片的更多消息，請上希望行銷娛樂臉書粉專洽詢。

(中時 )