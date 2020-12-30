日本東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，都知事小池百合子今天示警，什麼時候發生爆炸性感染，及誰會被感染都不奇怪，「新年假期就是（能不能遏止疫情）分水嶺」。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增944例確診病例，創史上第二高紀錄；重症病患85人，也是5月解除中央層級「緊急事態宣言」以來最多的一天。

東京都本月26日新增949例確診病例創新高，至今累計病例數5萬8840例。

日本正值新年假期，小池百合子今天再度親上火線舉行臨時記者會說，正面臨「規模前所未見的第3波疫情侵襲」，什麼時候發生爆炸性感染，及誰會被感染都不奇怪，「這個新年假期就是分水嶺」。

小池說，這是今年最後一場記者會，必須讓大家知道目前疫情有多嚴重，「因為現在是重要局面，所以才會用臨時記者會的方式」。

她疾呼，如果不能在新年期間抑制疫情，就不得不公布「緊急事態宣言」，這個新年假期就是能不能遏止疫情的分水嶺，「希望大家都能以性命優先」，跟家人待在家中安靜地度過，徹底做到「待在家中」，絕對不要去參加尾牙及春酒，也絕對不要舉行任何餐會。

(中央社)