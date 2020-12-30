大陸知名鋼琴家朗朗，去年閃娶小12歲鋼琴才女吉娜愛麗絲（Gina Alice），德韓混血的她，擁有精緻臉蛋和凹凸有致好身材，現已懷胎7月的她，如果不看肚子的話，根本看不出懷孕，不科學狀態頻頻引起熱議，但現卻遭大陸官媒直接點名批評。

目前懷胎7月的吉娜，預產期在春節，不過四肢依舊纖細，臉蛋還是瓜子臉的她，狀態完全不像孕婦，除了肚子明顯一點外，其他地方都看不出是懷孕7個月的媽媽，讓她頻頻上熱搜，更被封為「完美孕婦」。

吉娜懷胎7月狀態仍維持超好。(圖／翻攝自新浪娛樂、微博)

《人民日報》批評懷孕仍維持完美身材說法。(圖／翻攝自微博)

不過當時就有網友反彈，認為不該一直鼓吹女性在孕期的時候，身材還要保持得多好，「每個媽媽孕期孕育生命都挺不容易的」，現大陸官媒《人民日報》也在微博發文批評，「只關注少女感，可能就忽視了疼痛感；眼裡只有瘦腰，就看不到受苦，懷孕的苦痛就可能在關於『完美身材』的討論中被消解」，認為孕育新生命的過程，就不可避免被矮化或庸俗化。

文章中也點出「從『懷胎6月腰細如枝』，到『懷孕7月依舊少女』，再到懷孕不顯肚、懷孕不長胖，更像是對孕期女性身材的審美偏見」，就像網友所說的，反覆炒作和鼓吹「完美身材」，是一種畸形的宣傳，會對大眾產生錯誤的引導。

(中時新聞網)