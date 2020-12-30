男星林宥嘉和女星丁文琪在2017年結婚，婚後陸續生下一對寶貝兒女「酷比」和「Pippi」；丁文琪也和普通媽媽一樣，經常在社群平台曬小孩，近日她上傳一段2歲酷比唱歌的影片，還用奶音喊出爸爸林宥嘉和粉絲對話的台詞，再唱完神曲〈說謊〉，粉絲一聽全融化。

30日深夜丁文琪在臉書和IG分享一段影片，畫面幾乎全黑，但隱約看得到一個小小的人影，她寫著「快跨年了練一下」，當粉絲以為能聽到女神唱歌，沒想到傳來超可愛童音，喊著「最後一句一起唱吧」；原來是她的寶貝兒子酷比在「練唱」，神還原林宥嘉和粉絲喊話的方式，讓人錯覺自己在看演唱會。

酷比接著用奶音唱出爸爸經典神曲〈說謊〉，「我的心事請你就…」，再停頓下來吞口水，才唱出最後兩個字「遺忘」；他一唱完馬上傳來丁文琪和林宥嘉的笑聲，丁文琪還喊「拍手」，就聽到酷比替自己掌聲鼓勵，還開心地喊「Yeah」，親子互動相當溫馨。

粉絲們聽到酷比精彩的表演，幾乎快融化，「好療癒啊」、「是準備跨年活動時跟把拔（爸爸）一起大合唱嗎？」、「童音版的〈說謊〉，好可愛」、「太軟萌的聲音了吧，整個融化」、「心臟爆擊」、「我聽了十次」、「這個也太可愛了吧，聽到都想生了」。

(中時新聞網)