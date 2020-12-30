立法院會今三讀通過實價登錄2.0的地政三法，民眾黨臉書表示，實踐居住正義需要多元手段，除地政三法的修法，囤房稅修訂也是國人期盼，民眾黨團也已提出囤房稅修法草案，希望朝野支持盡速完成立法院修法，以達到活化現有房屋市場，並抑制房價。時代力量黨團也表示，實價登錄2.0三讀只是完成階段性任務，囤房稅等相關法案，行政院應盡速提出修法草案，以利完成修法。

民眾黨指出，實價登錄2.0被執政黨擱置2年，經過在野黨努力爭取，朝野終於達成共識完成三讀通過；同時為遏止惡意炒房、不實登錄，要求內政部要督導各縣市政府對於價格登載不實的案例，主動移送司法機關，追究刑事責任，落實居住正義。

民眾黨呼籲執政黨，若執政黨有心推動居住正義，不能僅止於實價登錄，囤房稅的修法也應盡快提出修法草案，莫再像過去為選票，以居住正義為名，卻行欺騙之實。

時力黨團表示，實價登錄2.0地政三法，行政院雖然在2018年曾提出草案，很可惜最後通過只有打折再打折後的實價登錄0.5，只處理免除地政士登載責任的部分，而沒有「揭露至門牌」、「預售屋納入實價登錄」以及「政府查核權入法」。

如今實價登錄2.0三讀通過，時力黨團說，只是完成階段任務，接下來還有囤房稅、社會住宅租金可負擔計算基準及租屋市場透明化等相關法案及政策，仍有待行政院儘速、積極提出修法草案及朝野共同努力完成修法，讓年輕人有個溫暖的家。

(中時 )