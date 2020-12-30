2021年即將到來，每個人都希望明年可以有好運氣，碰到任何事情都能一帆風順。搜狐號「星了個星座」近日就發文點名4個生肖，在明年1月就可以迎來好運，事業、財運都旺到不行！

1.牛

屬牛的人個性十分老實，做事情也相當任勞任怨，因此給眾人很好的印象，而且他們待人非常真誠、值得信任，所以朋友很多，在事業上也會有不少貴人相助。明年1月，屬牛的人將迎接好運，不僅財運旺盛，還會有喜事發生！

2.狗

屬狗的人脾氣好還非常熱心，總是竭盡所能地去幫大家，也是這樣的性格讓他們人緣很好，不管在事業還是生活上，總是有朋友願意給予支持和幫助。明年1月，屬狗的人運勢非常旺，不僅有升職的機會，薪水也會跟著一路上漲！

3.虎

屬虎的人有上進心且特別重視事業，工作能力也非常強，每件事都會盡全力做到最好，表現相當出色。到了明年1月，屬虎的人將會有貴人相助，讓你們的事業步步高升，財運也跟著旺起來，可以說是12生肖中最幸運的生肖之一。

4.馬

屬馬的人個性外向且很有魄力，行動能力非常強，儘管碰到困難也絕不退縮。進入明年1月後，屬馬的人將會獲得絕佳的運氣，不管生活還是事業都相當順心，尤其財運更是旺到不行，錢財源源不絕！

(中時新聞網)