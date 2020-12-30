苗栗縣聯結三灣、南庄及頭份間的北橫公路，歷經22年的規畫建造，最後一里路終於完工，並在30日上午舉行通車典禮，交通部長林佳龍及苗栗縣長徐耀昌偕地方政要一起參加，並攜手百歲人瑞一起步行啟動新大道，林佳龍並宣布五楊高架延伸至頭份計畫已經拍板定案，將積極推動。
苗栗縣北橫公路是由頭份市永貞路口銜接台1己線，經頭份市河背地區，斗煥坪、至三灣鄉內灣村聯結台3線，全長共10．6公里，全線路寬22公尺，採雙向各2車道配置，前往南庄、三灣地區，甚至北獅潭都可以藉由北橫公路聯外，縮短行車時間達15分鐘，未來如果再搭配國1頭份第2交流道設在北橫公路時，更可形成一個完整路網。
苗栗縣北橫公路從1998年就開始規畫興建，其間波折不斷，最後一段斗煥坪至三灣間，經苗栗縣長徐耀昌及立委徐志榮、陳超明全力向交通部爭取獲得15億補助款，加上縣府自籌款2億8千多萬元，總經費17．9億元，自2018年3月開始動工，最後於本月30日完工進行通車。
北橫最後一段，全長3公里，橋梁總長936公尺，施工團隊並榮獲今年公共工程金質獎，北橫全線通車後，將可紓解頭份、竹南市區「通過性車流」，並提升南庄、三灣及浪漫台3線觀光及產業發展。
30日上午的通車典禮，苗栗縣長徐耀昌特別邀請交通部長林佳龍參加，包括立委徐志榮、陳超明夫人吳麗莉、頭份市長羅雪珠、三灣鄉長溫志強、苗栗縣議長鍾鍾東錦及多名縣議員，頭份市、三灣鄉的地方政要、鄉親數百人都歡喜參加這場盛會。
通車剪綵儀式結束後，徐耀昌、林佳龍等人攜手多名當地百歲人瑞一同步行啟動新大道，並在公路行經的「庄主福德祠」上香還願，感謝土地公保佑施工期間一切順利，未來通車平安順遂。
林佳龍在致詞時宣布，五楊高架延伸段已拍板定案至頭份，加上造橋交流道、西濱快速道路苑裡段匝道整建、竹南龍鳳漁港聯外道路拓寬、海線電路雙軌化等計畫都在規畫進行中，希望未來可為苗栗交通帶來更大進步。
(中時 )
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