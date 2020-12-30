苗栗縣長徐耀昌特別邀請交通部長林佳龍參加苗栗縣北橫公路通車典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、交通部長林佳龍攜手百歲人瑞共同啟用北橫公路。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、交通部長林佳龍等特地到北橫公路旁的「庄主福德祠」祭拜還願。（謝明俊攝）

交通部長林佳龍當場宣布五楊高架將延伸至頭份。（謝明俊攝）

苗栗縣聯結三灣、南庄及頭份間的北橫公路，歷經22年的規畫建造，最後一里路終於完工，並在30日上午舉行通車典禮，交通部長林佳龍及苗栗縣長徐耀昌偕地方政要一起參加，並攜手百歲人瑞一起步行啟動新大道，林佳龍並宣布五楊高架延伸至頭份計畫已經拍板定案，將積極推動。

苗栗縣北橫公路是由頭份市永貞路口銜接台1己線，經頭份市河背地區，斗煥坪、至三灣鄉內灣村聯結台3線，全長共10．6公里，全線路寬22公尺，採雙向各2車道配置，前往南庄、三灣地區，甚至北獅潭都可以藉由北橫公路聯外，縮短行車時間達15分鐘，未來如果再搭配國1頭份第2交流道設在北橫公路時，更可形成一個完整路網。

苗栗縣北橫公路從1998年就開始規畫興建，其間波折不斷，最後一段斗煥坪至三灣間，經苗栗縣長徐耀昌及立委徐志榮、陳超明全力向交通部爭取獲得15億補助款，加上縣府自籌款2億8千多萬元，總經費17．9億元，自2018年3月開始動工，最後於本月30日完工進行通車。

北橫最後一段，全長3公里，橋梁總長936公尺，施工團隊並榮獲今年公共工程金質獎，北橫全線通車後，將可紓解頭份、竹南市區「通過性車流」，並提升南庄、三灣及浪漫台3線觀光及產業發展。

30日上午的通車典禮，苗栗縣長徐耀昌特別邀請交通部長林佳龍參加，包括立委徐志榮、陳超明夫人吳麗莉、頭份市長羅雪珠、三灣鄉長溫志強、苗栗縣議長鍾鍾東錦及多名縣議員，頭份市、三灣鄉的地方政要、鄉親數百人都歡喜參加這場盛會。

通車剪綵儀式結束後，徐耀昌、林佳龍等人攜手多名當地百歲人瑞一同步行啟動新大道，並在公路行經的「庄主福德祠」上香還願，感謝土地公保佑施工期間一切順利，未來通車平安順遂。

林佳龍在致詞時宣布，五楊高架延伸段已拍板定案至頭份，加上造橋交流道、西濱快速道路苑裡段匝道整建、竹南龍鳳漁港聯外道路拓寬、海線電路雙軌化等計畫都在規畫進行中，希望未來可為苗栗交通帶來更大進步。

交通部長林佳龍參加苗栗縣北橫公路通車典禮

(中時 )