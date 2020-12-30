台北晶華酒店掌握應景美食的商機，以果形大而飽滿、滋味甜美的苗栗大湖香水草莓入菜，別出心裁的以各式「碗」裝盛盤，自2021年1月7日起至2月11日推出「Super Bowl草莓季」，消費者可於二樓上庭酒廊品嘗到草莓蓋飯、草莓鴨肝、酥炸草莓雞塊等五款佳餚，搭配分別以優格薄餅、跳跳糖以及藍莓為主角的三款草莓甜品，與加入羅勒、波菜、以及迷迭香特調的三款草莓飲品，期望一新消費者的味蕾。

Super Bowl超級盃是美國美式足球聯盟年度冠軍賽的賽事名稱，每年都在1月最後一個或2月第一個星期天舉行，球迷們會相約守在電視機前面觀看球賽，舉辦派對、享受這重要的娛樂與運動賽事。「Super Bowl草莓季」活動因為菜色創新，盛裝的餐具也都以「碗Bowl」的方式表現，加上推出的時間也在一、二月間，便以Super Bowl的命名加深消費者的印象，讓消費者吃進草莓滿滿的維他命C、纖維素、葉酸、鉀等營養成分的同時，也品嘗到鹹鮮、酸甜的平衡美味。

在「Super Bowl草莓季」所推出的系列菜色當中，主廚首推概念源自於夏威夷的蔬果生魚蓋飯(Poke Bowl)—夏威夷風草莓鮪魚拌飯，底層鋪上香Q的醋飯，再分別疊上毛豆、新鮮酪梨切塊、小黃瓜、醃辣椒、生鮪魚，以及自製風乾草莓，上桌前淋上以薄鹽醬油、哇沙米、韓國芝麻醬和蜂蜜製成的醬料，鮪魚的腴香和豐富的蔬果口感相輔解膩，尾韻則竄出帶有微微辛辣的風情，讓人忍不住想一匙接著一匙。草莓鴨肝布里歐則是以經過酥烤的布里歐麵包當底，再放上以鐵板香煎、口感圓潤綿密的加拿大Rougie鴨肝，佐以加入義大利著名巴薩米克醋(Balsamic Vinegar)製成的草莓特製醬料，整道菜同時演繹酸甜香嫩的多重美味，為華麗馥郁的冬季限定美味。

值得推薦的還有草莓炸雞天婦羅，主廚將大人小孩皆愛的香酥炸雞塊，搭配上夾入羅勒的香水草莓，裹上脆漿粉油炸而成酥炸草莓，淋上以草莓、黃檸檬汁、黑胡椒、羅勒葉、鹽慢熬後打成泥狀的辣味草莓醬，兩者交織出意外的美味驚喜。另有發想自阿拉伯蔬菜沙拉(Fattoush Salad)、嘗來清新開胃的勞倫斯優格沙拉、以及結合新鮮草莓與帶有濃郁乳香的布瑞塔起士(Burrata di Andri)而成的繽紛布瑞塔花園，厚實的乳香交織著甜美的果香，滿足草莓控們的美味想像。上述餐點每款380元起。

甜點的部分也是精彩萬分，主廚首推口感豐富的蜂蜜燕麥鮮莓優格，選用酸度較高且質地濃厚的希臘優格為主體，依序放入切丁的新鮮草莓、藍莓、柳橙果肉、核桃與杏仁碎，最後疊上主廚以蜂蜜、全麥麵粉、肉桂粉製成的燕麥餅，淋上蜂蜜與新鮮草莓，食用時將燕麥餅敲碎混合著其他食材一同享用，每一口都可嘗到酸甜交錯的草莓與燕麥香氣。選用富有童趣的跳跳糖入菜的麵包布丁跳跳糖，底層是乾炸後的法式薄餅碎，疊上自製布里歐麵包與焦糖布丁，淋上以新鮮草莓、胡椒粒和糖製成的草莓醬，撒上巧克力跳跳糖，以及以橄欖油製成的分子球去除甜膩，是道美味且造型時髦的限定甜點。草莓馬丁尼設計發想源自於葡萄牙著名甜點--米糠布丁，主廚先將新鮮草莓加入甜度較低的上白糖、香草與檸檬汁製成的自製草莓醬鋪底，疊上以鮮奶油、煉乳製成的打發鮮奶油，再均勻撒滿餅乾碎，最後鋪上新鮮草莓片與藍莓，成品有如小花園般的美麗景緻，讓人擁有視覺與味覺的雙重享受。

三款草莓特調飲品包括走夢幻視覺系路線的傲椒草莓，是以新鮮草莓果泥加入羅勒蘋果汁、紅椒水、蘇打水調製而成，上桌時於表面打入帶有煙燻氣息的食用泡泡水，泡泡破裂的一瞬間，滿溢桌面的煙霧讓人味覺與視覺同感驚喜。創意無限的鮮綠奶蓋是先將新鮮草莓混入牛奶，再撒上風乾菠菜與地瓜葉粉而成，與草莓特有的酸甜衝撞出意外和諧的滋味。山野情迷是將新鮮草莓洗淨，加入迷迭香、風乾馬告一同調製後瀝出雜質，倒入蘇打水並佐以冷凍風乾草莓而成，入口感受酸甜的滋味交織著自然果香，清新不甜膩。

(中時 )