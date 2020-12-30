指揮中心今宣布台灣出現首例英國變種病毒個案，為日前一名英國返台的發燒少年，經基因比對，證實感染英國變種病毒。對此，PTT一票網友撻伐「根本是英國產地直送」。

自英國倫敦返台的華航班機27日傳出一名旅客出現發燒症狀，經採檢後於28日確診，為本國籍10多歲男性（案792），登機前兩度量體溫都未發燒，下機時卻高燒至39度，研判是在機上發病，而少年則表示未吃退燒藥。

指揮中心表示，案792的PCR檢測結果為Ct值15.7，代表病毒量高，今病毒分析結果出爐，證實為台灣首例英國變種病毒個案。因此，指揮官陳時中今宣布，自元月1日起，非本國籍人士暫緩入境。

對次，不少網友得知消息後，在PTT掀起熱烈討論，其中一名網友發文指出，跨年計畫因此被打亂，只好在家睡好睡滿，怒批政府「現在才宣布非本國籍暫緩入境，是不是太慢了」？

其他人也認為，「政府防疫雙標，大陸台商返台就說新冠病毒很毒；英國班機返台就說體溫會上上下下，這很正常，什麼邏輯？」、「這下本土一定爆炸」、「出事了才禁，亡羊補牢嗎？」、「大陸新冠肺炎、英國限定版，超厲害」、「這根本就是英國產地直送」。

(中時新聞網)