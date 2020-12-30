大陸船隻越界台灣海域愈趨猖獗，除違法捕撈，抽砂船及運砂船更相中珍貴海砂資源，日以繼夜地大肆盜採市價如同「黑金」的海砂。為求遏止，立法院今三讀通過《土石採取法》、《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》修正案，對於未經許可採取土石行為者的罰則，將從目前的5千萬元提高到最高1億；最高刑責則從5年提高至7年。

據海巡署統計，2019年共取締沒收7艘非法越界大陸採砂船，今年上半年雖改採驅離方式，但一度出現一支超過30艘的大陸船隊悄悄越過台灣海峽中線，在澎湖附近海域集結，肆無忌憚地盜採海砂。

直到近期，海巡署艦隊分署新北艦、馬祖海巡隊艇也在10月底協同中國執法船舶，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動，共驅離二艘中國100漁船及兩艘中國貨輪，我方禁限制水域內中國抽砂船都已全數淨空。

過去《土石採取法》規定，未經許可採取土石者並未明定刑責，而是以竊盜罪論處，處1年以上5年以下有期徒刑，使得大陸抽砂船頻頻越界盜採砂石成為常態，行政院遂於10月底拍板《土石採取法》、《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》兩項修正草案，決定祭出重罰，相關修正草案並於今天在立法院完成三讀。

新修正案除提高罰金額度，並增訂刑度將改以刑罰論處，未來未經許可採取土石者，將處1年以上7年以下有期徒刑，並可併科1億以下罰金。

率先提案修法的民進黨立委賴瑞隆表示，濱海及海域對國土安全及生態保育相當重要，一旦遭非法破壞即難以整復。有鑑於過去法令對於盜採砂石行為無法發揮嚇阻作用，盼能藉由此次修重法達到嚇阻效果。

(中時 )