長榮集團啟動國旅業務整合，長汎旅行社自2021年起正式接手立榮假期總代理，與立榮航空聯手打造全新旅遊平台，主打「即訂即開」的「一站式購足」服務，以當下最便宜的票價，立即完成機加酒訂購，還可一次完成加購旅遊行程及租車等客製化服務。

長榮集團旗下的立榮航空為國內線航網最完整、航班最密集的航空公司，同集團的長汎旅行社則持續創新轉型，致力提供旅客多元便利的旅遊體驗，此次雙方聯手打造「立榮假期」新平台，期望能成為國內航空自由行第一品牌。

立榮航空董事長林志忠表示：「立榮假期全新旅遊平台上線後，將提供多項豐富的旅遊元件，不僅讓旅客一站式輕鬆購足，還能隨心選配亮點行程、組合多元化產品，深度感受台灣之美。」長汎旅行社董事長陳憲弘也表示：「接下立榮假期總代理的首要目標就是要緊密整合長榮集團的旅遊運輸網絡，並串聯上下游的供應商，提供最符合旅人需求的精緻服務，並一次整合各通路的優惠，回饋廣大的消費者。」

全新上線的立榮假期旅遊平台，主推的「一站式購足」的服務，不僅簡化行前準備，也能自由搭配各項需求，即時在網站搜出當下最便宜的組合價格，訂購完成後，不需像以往還要等候業務人員確認，就可立刻「即訂即開」，同時提供在地行程、租車、美食名店及伴手禮等旅遊元件加購優惠服務，並將不定期推出限量促銷及季節限定行程，歡迎旅客多加利用。立榮假期全新旅遊平台網址： https：／／www.uniairholidays.com／

為歡慶新平台上線，立榮假期將推出限期3週的促銷活動，活動期間自2021年1月1日至1月21日止，祭出限量超值優惠「國內機加酒1,777元起」、「刷指定信用卡最高回饋10％」等多項超值優惠，活動期間完成訂購者，還有機會抽中立榮航空不限航點來回機票，消費者可趁早規劃寒假、農曆春節等假期，也可提早卡位每年人氣爆表的澎湖花火節、馬祖藍眼淚以及金門迎城隍等熱門旅遊產品。

(中時 )