曾到韓國留學、返台後成為影音創作者的網紅愛莉莎莎，頻道題材相當多元豐富，很受年輕族群喜愛，如今已是訂閱破百萬的當紅YouTuber，而適逢年末，愛莉莎莎近日到知名賣場拍攝「Outlet購物攻略」影片，被發現全程口罩要戴不戴，遭到網友砲轟。

台灣政府自12月便發布秋冬防疫專案，要求在8大場所必須配戴口罩，違者開罰，地點當然包含日常經常前往的各式賣場，而YouTuber愛莉莎莎近日到林口三井Outlet拍攝新影片，影片開頭她還叮嚀大家進入賣場要戴好口罩，結果被發現她買到忘記自己說過的話，全程為了說話幾乎都沒戴口罩，沒講話時口罩也掛在下巴位置，口鼻都沒遮好，有戴等於沒戴。

愛莉莎莎到大賣場拍片，被發現全程口罩幾乎都沒戴好，引來罵聲。(翻攝自愛莉莎莎IG)

網友們看了影片後，不少人覺得愛莉莎莎的行為不恰當，紛紛留言「非惡意，但口罩戴這樣不如別戴，其實觀眾不介意看你戴著口罩的樣子，所以下次就戴好吧」、「從頭到尾口罩只是個裝飾品，遮下巴跟嘴巴的概念，畢竟在公共場所，口罩還是戴好吧，何況一直在講話」、「一開始自己說進來一定要戴口罩，結果完全沒有戴啊…不是沒戴就是沒戴好」。

畢竟如今台灣疫情的平穩狀況被打破，正是該嚴謹以對的時刻，許多人認為防疫實在不該存僥倖之心，何況愛莉莎莎是公眾人物，「疫情期間想一下旁人感受吧！」，而愛莉莎莎也看見眾人的意見，在影片說明欄發聲解釋：「拍的時候台灣沒有本土案例，確實是我的疏忽，是我的問題現在我都很小心，謝謝大家提醒～」。

(中時新聞網)