近期學生安全再度引起社會大眾關注，中市大里區部份熱門路段，交通事故頻傳，中市警局霧峰分局因此擬定「校園安全」及「高肇事路口交通大執法」等改善方案，指出遵守交通安全規則才是保障自己生命財產之最有效方法，而警方也在校園周邊，增加巡簽密度，來遏止不法情事發生。副分局長劉安邦也上警廣，向聽眾宣導，具體作為。

劉安邦在警察廣播電台之「945會客室」節目中指出，霧峰分局經近半年大數據分析，全面檢視交通事故防制作為，發現肇事主要原因除未注意車前狀況、未依規定讓車...等由自己引發之過失行為以外，仍有因駕駛人違反號誌或標誌、標線管制之恣意駕駛違規行為，致生事故，因此鑑於年節將至，規劃執行轄內各重要道路及交通樞紐之交通大執法。

霧峰分局針對轄內5大易肇事路口「國光路、環中東路口」、「德芳南路、環中東路口」、「新仁路、益民路口」、「東榮路、國光路口」、「國光、德芳路口」等地、5大易肇事路段「大里區中興路段」、「霧峰區中正路段」、「大里區國光路段」、「霧峰區四德路段」、「大里區仁化路段」及周邊道路規劃實施路檢、守望及巡邏，除提高見警率外，亦將加強取締酒駕、超速、闖紅燈、轉彎未依規定、逆向行駛、蛇行、惡意逼車、違規停車等違規行為，並於大里橋北端，因該路段車流量大、路口地形複雜、無適當地點攔查舉發之特殊路口，為顧全民眾及員警執勤安全，輔以錄影照相之方式逕行舉發。

而在校園、學生安全方面，除強化與學校間聯繫網絡，增加巡簽密度，提高見警率，遏止不法情事發生，亦透過平時建立的聯繫通報及安全檢測機制，協助校方逐一檢視校園周邊照明設備、監視系統及調整鏡頭角度，避免視線死角。

霧峰分局為擴大校園安全維護範圍，也將執行五大防護措施：

一、由「無毒校園專任警力」認輔學校成立緊急聯繫窗口，建置校園安全走廊。

二、結合義警、民防及守望相助隊等民力強化校園周邊巡守，增加巡邏密度，建立愛心安全據點，掌握校園周邊狀況及維護學生安全。

三、擴大校園安全環境檢測範圍，加強校外賃居處所安全訪視。

四、運用網路科技建立警政與教育間網絡群組。

五、定期召開校園安全座談會，提供多元化校園安全宣導，提供學校師生安全無虞的環境。

節目最後，副分局長劉安邦，也提醒聽眾朋友，參加大里仁化公園跨年時記得防疫一定要戴口罩，多搭乘接駁車，並提醒仁化路當天不封路，但從當天下午4時到隔天凌晨1時30分，至善路到美群北路間路段，禁止3.5噸以上貨車進入；仁城路到美群北路間路段，更從12月30日晚上10時開始，到1月1日凌晨1時30分，因兩側都將設置行人徒步區，禁止停放車輛，請民眾事先將車子移往適當地點，否則將從12月31日下午4時開始拖吊。​

(中時 )