愛情喜劇《腿》集結金馬影后桂綸鎂、楊祐寧、張少懷、納豆、劉冠廷、施名帥、陳以文、李李仁、金士傑、楊麗音、劉亮佐、黃健瑋、張立東、林志儒、王自強等堅強卡司陣容同台演出，日前風光入選東京影展、香港亞洲電影節與夏威夷國際影展，更榮獲本屆金馬獎最佳女主角、男配角、原著劇本與造型設計等四項大獎提名，接力台灣電影好口碑於聖誕假期全台上映，好評持續延燒，演員李霈瑜(大霈)表示：「《腿》是一種遺憾、一種最後的寄託、一份最後的情、一部分曾經的最愛，看厲害的演員表演真的很過癮！」歌手戴愛玲則有感而發表示：「人與人之間最珍貴的情感不是擁有多少快樂，而是一起經過了多少困難辛苦。」歌手A-Lin則讚賞：「喜歡導演用幽默的方式去解釋這段讓人好笑又好氣的愛情！」

《腿》好評席捲全台，知名影評人但唐謨讚賞：「連反派都好笑的電影，讓人在死亡的焦慮中，釋放出一份樂觀的生命態度。」而影評人XXY也熱烈推薦：「日常對話之中穿插放冷箭般的幽默吐嘲，嘲諷了人與人之間彷彿跳著華爾滋般的轉圈，轉了一大圈又回到了原點。」而桂綸鎂突破甜美形象的嗆辣演技更備受好評，但桂綸鎂坦言：「我不知道喜劇的節奏要怎麼掌握，我一直覺得監製鍾孟宏在鏡頭後面搖頭，但他在拍楊祐寧的時候都會大笑，讓我有點受挫。」不過楊祐寧卻笑說：「劇本裡桂綸鎂跟劉亮佐那場戲的黃色笑話太好笑了，所以我才接演這部戲，連看電影的時候我都一直笑。」還有影迷特別激賞飾演醫院院長的金士傑一秒變臉彷彿變色龍般的精湛演技，桂綸鎂坦言：「金老師就跟我說『沒關係，妳做妳想做的，其他的我去想辦法。』他在看過我演的部分後，調整他的節奏來貼合我的表演，真的幫了我很多。」導演張耀升則幽默表示：「電影裡面有很多大特寫，金士傑跟林志儒的特寫是為了表現出他們給女主角錢鈺盈的壓迫感，桂綸鎂跟楊祐寧是因為他們的高顏值撐得起那麼多大特寫！」

(中時 )