通訊軟體瘋傳南投仁愛鄉下雪了？ 《台灣事實查核中心》證實：假消息

近日在手機通訊軟體上瘋傳一段白雪皚皚的影片，地點似乎在南投仁愛鄉的某個路段，並且附上一句影片標題「南投仁愛鄉下雪了！」讓收到訊息的民眾興奮轉傳與朋友分享。但經《台灣事實查核中心》查證，12月27到28日間店家附近並沒有任何的下雪情況，證實為假消息。

手機APP的通訊軟體已經為台灣民眾習慣接收訊息的管道之一，因為方便傳輸與分享，除了長輩圖與日常叮嚀，也經常有過時或是不盡然正確的訊息大量流竄其中，讓收到訊息的人不勝其擾虛驚一場。而12月氣溫驟降，玉山已於21日降下初雪，但在27日突然在群組瘋傳一段33秒的影片，內容白雪紛飛且積雪已深，現場民眾興奮拍下現場畫面，影片轉傳時也附上一句「南投仁愛鄉下雪了！」讓引頸期盼合歡山武嶺初雪的追雪者蠢蠢欲動。

南投降雪影片瘋傳且附上「南投仁愛鄉下雪了」的標題（圖／讀者提供）

不過經由《台灣事實查核中心》查證，所拍攝的路段為南投清境農場仁和路228號一帶，影片拍攝到的店家招牌為竣悅空中花園度假山莊。查核中心致電詢問，該民宿指出在12月27到28日期間，並沒有下雪情況。且拍到招牌的顏色，早就已於2017年5月之後將米色更改為現在的藍色。且再致電求證南投仁愛鄉公所以及仁愛分局松岡派出所，近日仁愛鄉也沒有下雪的情況通報，證實此影片為錯誤訊息。

左圖米色舊招牌、右圖藍色為2017年更換新招牌。（圖／台灣事實查核中心）

氣象網站顯示這幾天無下雪天氣（圖／台灣事實查核中心）

手機通訊軟體固然方便，但是假消息盛傳甚至詐騙不斷，使用者在收到訊息時要多加查證，避免轉傳不實訊息。若轉傳的訊息涉及疫情或是政府規定不可謠傳的內容，甚至會有罰金、罰則產生，請勿貪圖一時方便傷了荷包。

台灣事實查核中心證實此影片為「錯誤」訊息

(中時新聞網)