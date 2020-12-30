立法院會上週處理攸關萊豬進口行政命令等議題，民進黨三位立委未與黨團投票一致，民進黨團今決議將3人罰款3萬元、停權3年。民進黨發言人謝佩芬表示，黨團規定有三天申訴期，一旦黨團送黨中央，黨中央將依紀律評議裁決條例依規定，由中評會開會做相關處置。

至於今天中常會中，是否提到將作為未來提名參考等處置？黨中央表示，今天會中並未討論內容。

由於外傳，黨團不會把三人懲處案送到中評會，有中常委受訪表示，這三具有黨員身分，若要停權，就要送到中評會，一切依照程序。

據轉述，今中常會中，黨團總召柯建銘報告三人處理案，黨秘書長林錫耀則說，那就等把案子送上來，因為黨團規定有給當事人三天申訴期。

據轉述，會中大家都沒太多意見，因為黨團已經先做處理，對支持者也有交代，因為基層對此三人沒有按照黨決策反彈很大，他看到看輿情針對此事，很多支持者都是打電話來罵。

(中時 )