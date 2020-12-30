統新（6426）30日向證交所送件上櫃轉上市，為今年第4家櫃轉市。證交所表示，這是今（109）年度第15家國內公司申請股票上市，以科技事業申請上市。

統新光訊公司負責人為李英坤，公司實收資本額3.85億元，主要產品為光通訊元件及光學鍍膜元件，108年稅前純益1.18億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.78元。

(工商 )