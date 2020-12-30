為推動室內空氣品質自主管理，環保署參酌國際室內空氣品質認證規範，採分級標章制度，分為優良級及合格級標準，特舉辦「室內空氣品質自主管理標章」設計徵選活動，期間選出民眾易於辨識且符合意象的標章，供後續推動使用。

環保署說，這次活動共有142組大專院校及高中（職）同學組團參與，經過兩階段激烈競爭評比後，選出8組團隊。環保署表示，本次活動希望透過年輕學生創意巧思，將室內空氣品質的觀念與因應行動，以生動活潑的概念，透過平面設計之方式呈現，讓全民了解室內空氣品質的重要性，進而推廣室內空品自主管理，所獲獎的作品，各極具創意及設計感，充分結合室內空氣品質清新、乾淨概念。有將房屋、人臉圖案結合代表清淨空氣，有用翠綠色代表空氣品質優良、健康，天藍色代表空氣品質合格，整體標誌簡單、有趣、親切體認感；留白的框線或利用風的流動，吹進房屋內的圖像，讓人可以簡單聯想良好室內空氣品質需要依靠通風的概念，表達室內空氣流通之意；也有設計大地伸手，守護著我們的空氣品質，屋簷上的綠色葉子葉脈延伸，象徵綠化及愛心或星星分級，標章配色簡單、清新及健康，以喚起民眾對室內空氣品質重視，構圖極富創意！

環保署指出，為強化室內空氣品質管理，該署依室內空氣品質管理法，採循序漸進管制原則，優先將公眾使用之大型場所，予以分批納管，截至目前，已納管16類合計1,500餘家列管場所，其中8成以上為大型場所，公告納管後大型場所均配合室內空氣品質維護管理工作，顯示推動室內空品法，確實有效改善公共場所室內空氣品質及環境，政策推動受民眾重視。

該署為進一步擴大管制成效，除將再公告納管敏感族群公共場所外（如幼兒園、產後護理機構、托嬰中心、地區型醫院及社會福利機構等），刻正規劃推動公共場所室內空氣品質自主管理標章，本次獲獎作品未來有機會張貼在全國各公共場所，作為我國室內空氣品質自主管理標章，對公共場推動室內空氣品質管理工作，亦具有正面效益。

環保署強調，推動室內空氣品質管理及相關環境教育宣導刻不容緩，將持續以穩健方式辦理各項室內空品管制工作，從公共場所進而延伸到每個人重視自己居家生活環境，以維護國民健康。

(工商 )