櫃買中心30日表示，龍德造船工業公司（6753）已在30日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，龍德造船成立於民國65年5月間，董事長兼總經理為黃守真，主要產品是巡邏艇、攔截艇、救難艇、消防船、旅客船、研究船等，送件時資本額為8億元，董事及大股東分別有行政院開發基金與勤益投控等。龍德造船去（108）年業績，營收10億9,271萬元，稅前盈餘1億3,820萬元，每股盈餘1.92元。

(工商 )