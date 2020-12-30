龍德造船30日申請登錄興櫃股票 16:192020/12/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心30日表示，龍德造船工業公司（6753）已在30日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，龍德造船成立於民國65年5月間，董事長兼總經理為黃守真，主要產品是巡邏艇、攔截艇、救難艇、消防船、旅客船、研究船等，送件時資本額為8億元，董事及大股東分別有行政院開發基金與勤益投控等。龍德造船去（108）年業績，營收10億9,271萬元，稅前盈餘1億3,820萬元，每股盈餘1.92元。 捷智商訊30日申請登錄興櫃股票 《興櫃股》興櫃新兵報到 富動科漲8成 (工商 ) #龍德 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #造船 #消防船 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北強制標示 中市推無萊標章 04:102020/12/30 焦點要聞 證交所 研議放寬IPO條件、SPO彈性 04:102020/12/30 證券．權證 福邦證券IPO業務大爆發 04:102020/12/30 證券．權證 鴻碩今日送件申請股票櫃轉市 14:312020/12/30 財經 每年可帶動約500萬TEU貨櫃量 高雄港第七貨櫃中心 2023年底完工 04:102020/12/30 產業．科技 陸資黨、政、軍禁止來台投資 即日生效 13:102020/12/30 財經 陽明天鈺元隆 12月來股價翻倍 04:102020/12/30 證券．權證 理專A錢 罰國泰世華1200萬 04:102020/12/30 社會新聞 興櫃股王穎崴30日啟動競拍 底價287.6元 09:082020/12/30 財經 散戶衝 航運股爆天量 04:102020/12/30 財經要聞 品質保證 台中椪柑外銷翻倍 04:102020/12/30 地方新聞 財經熱門新聞 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 要聞 華為消失後 驚傳5奈米大爆單？台積電呃…封口了 - 財經 陸若續出手 學者曝澳下場：經濟成長永難重返疫情前 - 財經 台股爆紅是誰？陽明、長榮半路殺出 - 財經 晶圓代工 集邦：2021產值續創高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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