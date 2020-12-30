大陸兩女神劉詩詩和倪妮合作的新戲《流金歲月》在日前播出，女神同台飆戲，也讓該戲話題十足，劉詩詩和倪妮日前也合體為雜誌拍照，兩人事後大談對彼此的第一印象，倪妮就大讚她常被劉詩詩的美貌和氣質吸引，讓劉詩詩聽得罕見笑開懷，並害羞直呼：「妳誇得有點過了」。

劉詩詩和倪妮在戲中飾演好姊妹，雙姝的感情也從戲中延續到戲外，兩人接受雜誌專訪，大談對彼此的第一印象，倪妮就表示，她起初和劉詩詩其實是網友，因為共用同位造型師、因此常看到劉詩詩的照片，倪妮就直呼自己很崇拜劉詩詩。

倪妮不吝嗇狂讚，逗得劉詩詩笑開懷。（圖／新浪娛樂）

倪妮不吝嗇大讚劉詩詩：「因為她又低調又內斂又有氣質，這種長相讓人舒服的女孩子」，倪妮還強調劉詩詩「長得好看還低調」，讓劉詩詩聽得開心大笑，女神罕見笑開懷，模樣超可愛，劉詩詩還害羞直呼：「妳誇得有點過了」。

劉詩詩獲得倪妮大讚，讓她害羞直呼：「妳誇得有點過了」。（圖／取材自新浪娛樂）

倪妮還自爆「我30歲之後就沒下過100斤（50公斤）」，她為了拍戲努力減肥，同時，雙姝提到在劇中有很多吃飯戲，兩人也常趁拍戲大吃美食，不只倪妮愛吃，劉詩詩也很能吃，還讓導演直呼，男演員都沒有女演員能吃。

(中時新聞網)