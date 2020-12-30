由澳洲性感女星「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）領銜主演的犯罪愛情力作《末路狂奔》（Dreamland），即將在明年1月15日於全台震撼獻映。本片由新生代導演邁爾斯裘立斯派拉費特（Miles Joris-Peyrafitte）執導，並找來影集《浴血黑幫》（Peaky Blinders）芬恩柯爾（Finn Cole）飾演跟瑪格羅比亡命天涯的鮮肉搭檔。這回，瑪格羅比化身銀行搶匪，犯下駭人聽聞的搶劫殺人案件，甚至還被通緝懸賞。在德州沙塵暴壟罩的末日背景當中，她邂逅了一位帥氣鮮肉，甚至擦出轟轟烈烈的愛火，讓兩人決定攜手亡命天涯。全片不僅真實還原沙塵暴席捲而來的驚人場面，兩人的末日之戀更是讓觀眾震撼不已。國際權威媒體《好萊塢報導者》更盛讚本片：「精彩奪目！」絕對是2021年首部末日愛情電影首選！

《末路狂奔》由《自殺突擊隊》（Suicide Squad）的「小丑女」瑪格羅比領銜主演，她更與老公湯姆艾克力（Tom Ackerley）共同擔任本片監製，並找來影集《浴血黑幫》芬恩柯爾，飾演共同亡命天涯的鮮肉搭檔。本片描述因為乾旱而引發沙塵暴的德州，造成大量人民離鄉背井。由芬恩柯爾飾演的男主角「尤金」，就出生在這個深受此災害影響的家庭，過著暗無天日的生活、貧脊的土地與困窘的收入，出門還必須戴上防塵面罩，讓他的生活充滿絕望的末日感。沒想到當他在自家穀倉中，發現由瑪格羅比飾演的銀行搶匪，竟被她無畏的瘋狂深深吸引，甚至決定跟她亡命天涯。全片便聚焦在這對亡命鴛鴦，在殘忍現實中展現的無懼之愛。

全片真實呈現德州的壯闊風光與沙塵暴慘狀，讓男女主角的末日之戀更加震撼觀眾。尤其片中的漫天黃沙，從地表一路延伸至天空，就像一片看不到盡頭的高牆，不但把周圍房子全部籠罩，更不斷往四周擴散，景象十分駭人。這也是導演邁爾斯裘立斯派拉費特（Miles Joris-Peyrafitte）首次參與的大規模預算製作，卻僅用短短26天時間拍攝，這也讓導演表示：「還好我們的美術製作，剛好有家人生長當時的德州，對場景設計有莫大幫助。」

值得一提的是，《末路狂奔》導演邁爾斯裘立斯派拉費特，23歲就以首部劇情長片《超脫青春》（As You Are）榮獲日舞影展評審團特別獎肯定，更是日舞影展史上最年輕的電影製片人之一。瑪格羅比當時就參加了《超脫青春》首映會，觀賞當下驚為天人，於是主動邀約邁爾斯參與本片製作，這也讓邁爾斯又驚又喜地表示：「我從未去過洛杉磯，更不用說去好萊塢開會，我很感激瑪格羅比願意給當時的我這個機會！」

本片推出之後，也獲得眾多國際權威媒體肯定。《好萊塢報導者》盛讚：「精彩奪目！」《綜藝》雜誌肯定：「在壯闊的沙塵暴背景下，見證一段轟轟烈烈且無所畏懼的愛情。」KTNV電視台更表示：「憑藉出色的攝影技巧、難以忘懷的分鏡、緊湊的節奏、令人回味的剪接，以及瑪格羅比的出色表現，絕對是年度最佳電影之一！」

(中時 )