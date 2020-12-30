民進黨今中常會邀請台灣經濟研究院院長張建一以「台灣經濟情勢的回顧與展望」為題專案報告，發言人謝佩芬轉述身兼黨主席蔡英文總統聽取報告後裁示，投資台灣三大方案已超過760家企業投資，總金額達一兆一千多億元，這代表國家正在走向經濟結構的轉型與升級，台灣經濟「轉大人」已經指日可待。

總統指出，今年在全球都不景氣的情況下，台灣的經濟可以一枝獨秀，非常不容易。台灣的經濟、投資、出口都很不錯，內需有振興，股市也創下新高，外商台商對台灣未來三年的經濟成長和發展，都有相當高的信心。

總統說，台灣經濟的好表現，歸功於防疫做得很不錯，主計總處預估台灣今年的經濟成長率為2.54％，明年經濟成長率更是上看3.83％，這是國人同胞共同努力的結果，期許這樣的好成績明年可以保持下去，還要表現得更好。

她強調，台灣的經濟有韌性，是因為這幾年，政府在變動的局勢中，抓對了方向。過去的四年為經濟調整好體質，也為疫情後的經濟超前部署，所以幾十年來最大規模的投資潮陸續湧現。

她說，立法院在上周完成美豬美牛的行政命令審查，顯示台灣是一個符合國際標準、有誠意解決貿易困難問題、遵守國際協定的進步國家，也讓世界看見台灣經貿走向世界的決心，未來政府將在確保國內食品安全的基礎上，讓國人同胞安心，也讓國際社會信賴。

總統說，再過兩天，2020年就要結束，在這一年中遭遇了很多挑戰，也把握住很多機會。在此除了祝福各位新年快樂外，也期許國人同胞繼續團結，保持信心，行政團隊繼續努力，一起打拚，在2021年為台灣創造更多佳績。

(中時 )