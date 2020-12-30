台中市新社區中93區道去年不敵豪雨，下邊坡無預警崩塌約0.3公頃，台中市水利局接獲消息即進行緊急處置，並辦理後續復建工程，於今年12月初完成掛網植生噴植護坡、邊梁、砌石駁坎、漿砌石溝、漿砌石集水井及沉砂池，有效解決邊坡崩塌情況、坡面排水、減緩再度強降雨造成的危害，使得上方中興街61號附近沿線住戶減緩危害並受到保障。

崩塌地區位於新社區中興街61號周邊房子屋後，緊臨區道中93線道路，是通往北屯區、石岡區、豐原區重要道路，也是當地農民運輸農產品及居民出入的主要幹道。

「中93線」下邊坡去年不敵豪雨而崩塌0.3公頃，10多戶民宅岌岌可危。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

「中93線」完成掛網植生噴植護坡、邊梁等復建工程，可減緩強降雨造成的危害。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

掛網植生噴植護坡及砌石駁坎等復建工程，可減緩強降雨造成的危害。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

然而，去年8、9月連日豪雨，導致中興街61號附近下邊坡大面積崩塌，鄰近10多戶民宅岌岌可危，水利局隨即派工災害搶險搶修，有效改善邊坡崩塌問題，並待復建後恢復自然植生。

水利局補充，中93線下邊坡清除崩塌土方復建工程需進行臨時擋土措施及裸露坡面緊急覆蓋處理，因為復建經費龐大，所以同時間也積極向水保局爭取經費進行改善作業，最後終獲得水保局1600萬元經費挹注，為讓在地居民不再擔心受怕，水利局積極完成復建工程，工程完工後可保障民眾通行安全且順利運輸農產品。

(中時 )