宅男女神鄭家純（雞排妹）最近透露18歲時做抽脂手術，後悔跟當時診所簽訂「代言換免費抽脂」肖像權合約，因最後手術失敗，8年過去後決定提告。今(30日)雞排妹開記者會，律師說雞排妹當年簽約時才18歲，法律上應該要有父母或監護人同意，「這家診所不可能是第一次簽約，鄭小姐可能不懂，但這家醫院不可能不懂」。

雞排妹的律師說，關於整形手術失敗的新聞其實有不少錯誤的地方，因此決定站出澄清，「這個東西如果是私人糾紛的話，不應該講這麼細，我們也不想猜測對方是不是有找媒體」。針對合約的部分被批評「紅了就反悔」，律師說先不講是否設定期限，但內容有說設定的範圍，例如刊物，「今天是因為醫美診所踰越範圍，將肖像用在診所門口的看板上面，這是第一點違約的使用」。

雞排妹今和律師出面說明與醫美診所糾紛。（圖／廖映翔攝）

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雞排妹律師進一步說，違約的第二點是合約中有約定，如果要放廣告上去的話，要經過當事人同意，而目前所看到的看板，他的當事人也就是雞排妹並未同意，「這一切就跟過河拆橋一點關係也沒有，我們不是事後反悔」，合約中還有許多不合理處，例如雞排妹當時未成年，對方還是讓她簽下如此不平等的合約。

律師強調，雞排妹後來對於合約內容大部份都有履行，今天是對方做得太嚴重，雞排妹才決定站出來指控。律師也說，雞排妹後來聽說其他網友對該家診所的指控，甚至聽過其他人被威脅，雞排妹強調這樣的訊息不只一兩封，她並非過河拆橋，是想藉此提醒消費者，之後的選擇要更加小心。

(中時新聞網)