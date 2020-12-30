小基地也能大改造！新北市推動簡易都更，只要100％住戶同意，能免經委員會審議縮短都更時間，為了加速都更，新北市都更處宣布即日起，簡易都更取消500平方公尺與臨路20公尺的限制，另外還有容積獎勵疊加。
都更處長張壽文表示，簡易都更原是針對500平方公尺以上超過30年住宅區或商業區基地經住戶100％整合同意後，可向市府申請最高20％額度內容積獎勵，也免除結構安全性能評估，且違建也能納入計算。
張壽文說，這次修法，取消了500平方公尺面積的限制，過去臨路20公尺的條件也一併取消，希望讓小基地也享有大改造的機會，也讓更多民眾都能享有安全舒適的居住空間。
都更處發展科長易德明指出，雖然獎勵上限仍在20％，但這次也多了許多彈性，過去如果獎勵經過計算後無法再疊加，這次修法除了建築配置，還可加上規模、時程等獎勵，希望能增加誘因。
(中時 )
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