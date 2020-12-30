台股今年以來強勢上攻，不僅屢創歷年新高，更站上「萬四」關卡。展望後市，台股長線看好，多家專業機構更上看16,000點，元大投信提醒，「空手」將是最大風險，無法掌握進場時機的投資人，建議以定期定額、甚或「日日扣」方式分批進場。

隨著台股一路上攻，接連攻破「萬二」、「萬三」大關，台股基金連帶受惠，「元大台灣高股息優質龍頭基金」今年上半年成立後，便持續向上，淨值一度更達12.65元，績效表現亮眼。

元大投信分析，台股擁有高成長性與高股息兩大優勢，向來深受外資青睞，尤其台灣在本次新冠肺炎疫情中防疫表現優異，更是獲得國際肯定與注目，儘管近期新冠肺炎疫情再度加峻，使股市震盪加劇，但可預期的是2021年各國央行加碼貨幣寬鬆政策，維持整體市場資金流動性，台股在國際資金挹注下也將獲得支撐。

元大投信建議，投資人反而應趁勢逢低布局，不確定能掌握進場時機者，建議將預計單筆投入的金額化整為零，透過定期定額方式，以分批入場分散進場時間點，如果希望加速佈局者，更可增加進場頻率，改為周周扣或日日扣。

觀察公募基金龍頭－元大投信，由於元大投信E化系統完善，投資人利用電子下單即可設定日日扣，近期隨著台股點位屢創新高，元大投信正值「元定金生」專案，透過元大投信以定期定額的方式投入，可享手續費優惠，不少客戶看好「元大台灣高股息優質龍頭基金」配息機制與後續成長表現，因此以定期定額方式加碼投入，更由以往的每月扣款一次，加碼為日日扣、周周扣。

與其擔憂如何擇股、擇時，元大投信建議，投資人可優先選擇兼具「高股息」與「高成長性」的台股優質龍頭企業，並以定期定額方式投入，累積退休資產，以「元大台灣高股息優質龍頭基金」為例，已分別於10月19日、11月13日、12月14日完成前三次月配息發放，每單位配發金額皆為0.0337元。

(工商 )