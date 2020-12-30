超強寒流來襲，全台低溫特報，台東農業改良場及縣府擔心農民心血恐受寒，通報各級農漁會加強防寒作為，尤其是進入產季的鳳梨釋迦，呼籲農民盡可能避免枝幹及葉子不要碰水，其中已有不少農友正緊急採收釋迦。（蔡旻妤攝）

超強寒流來襲，全台低溫特報，台東農業改良場及縣府擔心農民心血恐受寒，通報各級農漁會加強防寒作為，尤其是進入產季的鳳梨釋迦，呼籲農民盡可能避免枝幹及葉子不要碰水，其中已有不少農友正緊急採收釋迦。

農委會台東區農業改良場表示，台東目前容易受寒害的經濟作物是釋迦、荖葉及水稻，呼籲農友預計3周內要採收的釋迦，如遭遇溫度低於15度時，便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果，為避免災損，鱗溝微開的果實應提早採收；如已套紙袋者，在低溫來臨前加套塑膠袋，作為田間防範措施；或在迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約網後13公尺，依序再架設。

針對荖葉部分，應加強巡視周圍黑網，避免強風灌入園區，並於寒流來襲隔日清晨，稍微噴水勿過濕，或噴灑防凍液降低霜害。水稻則應注意轄區育苗場開始育苗至堆積階段，少數秧苗綠化；若已至綠化場秧苗應以不織布或塑膠布覆蓋，待氣溫回升後再掀開，並清除塑膠布上的積水避免接觸秧苗造成凍傷，且需注意秧苗立枯病發生。

此外，中央氣象局表示，入冬首波寒流30日來襲，全台最低溫將下探10度以下，最強的時候將出現在31日晚間至2021年元旦清晨。對此，縣府農業處啟動農漁業防寒應變小組，立即通報9個農會和3個漁會，呼籲農漁民加強防寒作為。

(中時 )