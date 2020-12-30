低利時代來臨，桃園推動重劃區又以青埔、小檜溪、中路特區為今年矚目購屋熱區。其中小檜溪重劃區坐擁多座綠地、公園、水岸。機能上更緊鄰舊社區資源，週邊生活堪稱便利。附近離桃園火車站也不遠，此外，未來還有捷運綠線的G09的話題加持；開車族可經春日路連接南崁交流道，南北往返方便，因此不僅吸引北客更是在地客期盼移居的首選。

「京澄為美」落款青溪流域水岸第一排，佇立青溪二路、中央街口雙側臨路靜謐的角地，為水岸第一排首座水岸氧心宅。(圖/業者提供)

一直以美好生活消費者為出發點的在地建商—京澄建設，繼中路特區一系列代表作京澄無為、京澄泰然後，又於青溪水岸第一排推出首座水岸氧心宅「京澄為美」。基地位於青溪二路、中央街口雙側靜謐角地，戶戶陽台走出去景色即是美麗的水岸。全案規劃淳質雙併3-4房，三面270度大面採光，且建材搭配是品質優良進口建材，每坪開價36-38萬，十月開案，目前全案已銷售八成，其中優質3房41坪產品也已完銷。

京澄建設用心深耕桃園，專注在品質上，早已獲得迴響。此次建築外觀更禮聘隈研吾的林伯諭建築大師操刀，統籌規劃外觀與公設設計，不僅賦予建築以粼粼波光、悠緩律動的水波紋路意象的建築生命力，更呼應創造附近綠地間和諧感，成為城市建築藝術品。

由建築師大師林伯諭建築大師操刀，外觀與公設設計，呈現大器時尚感的現代風格。(圖/業者提供)

「京澄為美」內部建材接使用中高檔次進口知名品牌建材，地上14、15層、地下4層2棟建築，皆為單層雙併設計，戶數非常單純。建材配備包含YKK氣密窗搭配5+5 Low-E玻璃，廚具配置部分京澄建設依舊秉持著以客為尊的理念，使用日本進口CLEANUP廚具，搭配雙排櫃規劃的機能廚房、冠軍地磚、衛浴設備採用TOTO高規配置、戶戶衛浴開窗+單層排氣、18公分樓板讓居家上下隔音更好提升寧靜度、德國BOSCH洗碗機、Teka烤箱等，另外淨水設備皆使用3M商品消費者也不用再安裝。最後更提供五年防水保固，永續售後服務讓已購客居住上更安心。

目前「京澄為美」壓軸推出66坪大4房，主力以在地客換屋或是移居為主。大坪數可滿足對於整體住宅環境使用空間需求的族群。生活雖繁忙，更在乎居住品質，回到家可以真的有「家」的感覺，並享受水岸氧心的自在，全案預計2023年第三季完工。

(圖/中時新聞網製表)

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