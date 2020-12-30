台南市政府社會局被監察院審計室以「兩性平權」為由糾正，針對身心障礙生活補助的資格審查，從明年起將納入「娘家」財產計算，導致全市近2000名殘障婦女津貼恐將被取消，不分藍綠市議員李啟維、蔡旺詮、陳怡珍及盧崑福等人，30日偕同多位身心障礙者共同舉行記者會，呼籲市府放寬審查標準，善盡照顧弱勢的責任，並要求於下個月的臨時會進行專案報告。

李啟維表示，過去台南市身心障礙者生活補助資格審核時，從未將「娘家」的財產列入計算，但因審計部以兩性平權團體有意見糾正市府，導致社會局從明年1月份起，將娘家財產也納入審核項目。

但因近期開始審查時，發現許多原本符合補助的身心障礙者都被取消資格，影響頗巨，李啟維認為，女兒嫁出去建立新家庭，資格審查卻仍將計算娘家財產，實在不合情理。

蔡旺詮更痛批，監察院審計單位越權了！以兩性平權為由要求社會局將娘家財産列入，完全沒有道理，「不食人間煙火」的監察院應該早早廢除掉，以免禍害百姓。最誇張的是，竟然還以兩性平權為藉口，社會局也沒有擔當照單全收，根本違背社會局照顧弱勢婦女殘障朋友的職責，令人感到遺憾和憤怒。

陳怡珍也認為，身心障礙者生活補助調整後，已失去照顧身障者的美意，畢竟這對身心障礙者是微薄的補助，對市府來說金額並不高，市府應該再深思。

蔡淑惠則提議，要求社會局在臨時會進行專案報告，由議會提案，給身心障團體最期待的補助方式。

盧崑福強調，市府應該抵抗中央不合理之處，呼籲市府對於審查資格更動後未領到補助的身心障礙者，之後要回補。

社會局主秘朱棟回應，指合併10年以來，台南市對身心障礙者生活補助的資格審核相較其他縣市寬鬆，此次審計單位認為男性、女性福利審核不一，資格審核違反男女平等，才提出糾正。

(中時 )