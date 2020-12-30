新竹市長林智堅30日至桃園市平鎮區視察「桃園-新竹備援管線」工程進度，媒體問及竹市即將於明年1月6日實施減量供水，新竹科學園區再度拉限水警報，但石門水庫備援水最快1月底才到，期間是否有相關因應措施。他表示，現階段竹科供水雖然吃緊，但備援管線工程進度極快，相信能大幅趨緩大新竹地區供水壓力。

橫跨桃園、新竹的備援管線工程即將完工，未來將由石門水庫跨區調度支援新竹地區用水，預計明年1月底能供應每日20萬噸的水至大新竹地區，維持當地生活用水及新竹科學園區產業用水，桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科與林智堅3人也於30日一同前往桃園平鎮視察工程進度。

林智堅指出，竹科為台灣半導體產業重鎮，一年產值高達一兆台幣，其腹地橫跨新竹縣市，穩定供水對竹科來說相當重要，幸虧中央利用前瞻經費打造備援管線，對新竹來說可謂「救援工程」，即使現階段竹科用水相當吃緊，但待備援管線工程結束後，將大幅紓解大新竹地區供水壓力。

鄭文燦也補充，桃竹苗自10月開始實施第一階段限水，期間家庭用戶在夜間減壓供水時須減少5％到10％的用水量，桃市也要求游泳池和三溫暖業者應減少10％用水，至於每天使用超過1000噸的工業大戶，則須配合節水10％。目前桃市府與經濟部工業局聯手推動工業用水減量計畫，協助工業大戶減少10％用水，相信高科技產業有能力自主節水，「多撐一點」。

(中時 )