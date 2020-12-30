微美幻境–海洋微化石》特展，展場呈現太空幻境氛圍。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

《微美幻境–海洋微化石》特展，展示180餘件有孔蟲放大模型櫥窗展場。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

《微美幻境–海洋微化石》特展開幕。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

國立自然科學博物館《微美幻境–海洋微化石》特展今天開幕，展出比沙粒還細小的海洋微化石的奧秘及美麗，特展入口處布置得猶如太空幻境，還展示500多萬年前的有孔蟲石灰岩大標本，有孔蟲化石清晰可見。此外，還有台灣所發現最古老化石，二疊紀的有孔蟲及珊瑚化石等珍貴展品，民眾可透過放大鏡來欣賞微化石的微美幻境。

「在自然中看見科學，用科學理解自然！」科博館館長孫維新在開幕儀式表示，「微化石美術館」展區，彷如外太空的滿天星斗，希望能以自然科學角度出發，將人文藝術帶進科學領域，能在藝術看到科學，並用科學表達藝術。

科博館與國立臺灣博物館合作推出的《微美幻境–海洋微化石》特展，分為「微化石美術館」區，介紹有孔蟲、放射蟲、矽藻及鈣板藻等海洋微化石；「微化石的藝術與科學」區，展出10餘幅18世紀以來相關精美版畫；「台灣的微化石」區，介紹台灣海洋微化石，有科博館所蒐藏台灣最大的大型有孔蟲及西部麓山帶最老的有孔蟲化石；「見微知著探未來」區，介紹由海洋微化石驗證板塊構造的學說，特展在30日開幕，將展至2021年6月27日。

展品中還有中山大學借展的180餘件有孔蟲放大模型櫥窗；年代超過一個世紀的維多利亞時期顯微玻片，為共同策展者、台北市立大學教授李孟陽個人蒐藏；還有在1951年發現的台灣最古老的化石，經分析後年代為二疊紀的有孔蟲及珊瑚化石。

展場並實境展出微體古生物學家的研究室，開展第一個月，將有研究人員實地操作由國家實驗研究院台灣海洋科技中心自行研發的TORI FOCUS 顯微拍照系統，民眾透過玻璃櫥窗就可以清楚看到研究人員拍攝保留景深，但影像清晰的光學顯微影像，拉近與尖端科研的距離。

(中時 )