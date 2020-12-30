青年高中高晨峻（中）今天進帳18分、5籃板。（大會提供）

109學年HBL高中籃球聯賽男子組複賽，青年高中今天首戰在首節就奠定領先保險的優勢下，86比70擊退睽違5季重返12強的三重商工。

青年高中隨隊教練鄧安誠表示，球隊首戰球員都很興奮，球風打起來有點順，不過球員可能會錯意，看到隊友能得分，大家也都想跟著開火，這樣的情況下反倒遇到一段得分乾旱其、防守也疏忽，經過提醒再調整過來，而高中比賽變數大，儘管今天獲勝，後面每場比賽也都不能大意，還是要全力拚。

今天為青年高中攻下全隊次高16分的林劭安，還抓下8記籃板球，兩項數據都創個人HBL生涯新高，賽後鄧安誠爆料，林劭安因為打球不夠兇悍，是平常挨他最多罵的人，但林劭安很認真，交代做的事都願意做，「不過平常劭安投籃常『放槍』，今天他的得分令我有點意外，還是鼓勵他多苦楝，提升自己實力。」

林劭安的哥哥林劭恩目前是台灣師大的球員，哥哥球風就比弟弟強悍，林劭安笑說：「哥哥跟教練都一直說我球風太柔、投籃不夠準，希望我更強勢，只要教練跟我說要加強什麼，我都會努力去做。」

林劭安透露，教練之前對他說過最重的話就是「不要打球了」，他補充：「今年5月我誤打誤撞選上校草，當時教練叫我不要打了去選校草就好，不過我還是想打球，至於選校草，應該不會再有了，也謝謝隊友、教練給我信心，今天進攻才比較有自信，可以把球放進去。」

青年高中林劭安當曾在校內校草選拔當選。（陳筱琳攝）

(中時 )