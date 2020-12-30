台灣民意基金會公布最新民調顯示，蔡英文總統整體聲望明顯下滑，被認為其第二任蜜月期已經結束。而總統府則回應，執政團隊沒人會認為自己有蜜月期，但會將民調做為參考，但台灣民意調查基金會董事長游盈隆則反對府方說法提出反駁。不料，游盈隆今(30)日上午在臉書上自爆，他的節目突遭停播，但他也表現得很淡然，並沒有任何不快。

游盈隆今在臉書上發文表示，今天是2020年12月30日，也是民視「台灣民意」這個節目最後一集播出的日子，「台灣民意」自2017年2月開播以來，已經3年又11個月，每個禮拜一集，最後一集是192集，今天早上剛播完，實在不簡單。

游盈隆指出，遽然停播，他的心情淡然，沒有不愉快，有的只是感謝；感謝民視全體辛苦的工作人員，「天下無不散的宴席，不是嗎？」同時，游盈隆也引用英國首相邱吉爾的名言「酒店打烊，我就走人」，並直言，「說的好，我喜歡就此帥氣的離去，不留下任何遺憾」。

網友們也留言回應，「華麗轉身！ 世人的通病！往往都不知道、下台比上台難很多」、「又一隻烏鴉被幹掉，這就是大家多年來力挺的民進黨」、「道不同不相為謀，不信公義喚不回，歷史無法被謀殺，碧海青天夜夜心」。

酒店打烊，我就走人 ------------------------------------- 今天是2020年12月30日，也是民視「台灣民意」這個節目最後一集播出的日子。「台灣民意」自2017年2月開播以來，已經3年又11個月，每個禮拜... 由游盈隆發佈於 2020年12月29日 星期二

(中時新聞網)