2020年僅剩最後1個交易日，來自大陸私募業內的最新問卷調查顯示，對於元旦假期應當持股還是持幣，有高達9成的私募機構表示將持股過節，且對於明年1月的A股市場表現，更有8成私募選擇看漲，認為春節前A股市場將整體偏多。

另從資金行情來看，大陸證監會主席易會滿28日在中國資本市場建立30周年座談會上表示，境外投資者持股市值不斷提升，「外資連續3年保持淨流入」；中航證券首席經濟學家董忠雲也說，近2000億元人民幣的北上資金累計淨流入規模，體現外資對投資A股市場的信心，預計明年外資主動、被動流入趨勢仍將延續。

而大陸A股後市也獲得私募機構的多數看好。據《中國證券報》引述大陸第三方機構本周的最新問卷調查顯示，在超過50家私募機構參與調查中，有76％私募機構表示市場結構性強勢仍在延續，堅定保持原有倉位和投資組合過節。

此外，選擇「進一步看好後市表現，加倉過節」比例有16％；認為「全球疫情及外盤市場可能存在不確定性，選擇清倉或減倉過節」的占比僅8％。

(旺報 )