有許多人覺得2020年是辛苦的一年，希望能在即將到來的2021年擺脫厄運，生活順順利利。星座運勢網站「星座巫師」分享，以下4個星座在2020年過得不是那麼順利，但是會在2021年迎接好運，苦盡甘來，擁有令人羨慕的好運氣！

▍第四名：處女座

2021年處女生活安逸美滿，過去的委屈隨風而逝，再也不用擔心自己需要背黑鍋、當犧牲品。在這年會遇到一些小變動，但也不需擔心，多是往好的方向改變，可享受舒適時光。雖然2021年好運相伴，但不代表可以懶散鬆懈，這年更要付出努力，才能收穫更多喜悅。

▍第三名：摩羯座

摩羯座在2020年常感到壓抑和疲憊，2021年好運即將降臨，終於可以把心中的重擔卸下，減輕許多壓力。在新的一年彷彿隨時充滿能量，可以面對任何狀況，問題都能迎刃而解。2021年雖然還需要面對很多挑戰，但只要拿出毅力堅持到底，就有機會成功。

▍第二名：天蠍座

天蠍座在2021年初會遇到小小的難關，只要將問題解決，日子就能過得越來越順利，付出就能有收穫。身邊的小人或壞運都成為你的墊腳石，實力越來越堅強，稍微努力就能事半功倍。

▍第一名：白羊座

屬於白羊座的燦爛年份即將到來，在2021年白羊座幸運到令人羨慕，而且白羊的心態將轉變得更加成熟，擺脫過去沈重的心理壓力，生活更輕鬆。2021年白羊將體會到越來越多美好時刻，是充滿驚喜和收穫的一年。

(中時新聞網)