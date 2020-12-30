大陸環球時報30日發表年度民調指出，近八成受訪者認為中國的國際形象有所提升，主要原因是有效控制新冠肺炎疫情，帶動全球經濟發展，以及履行大國責任。此外，逾七成人認為「戰狼外交」是正確的外交策略，維護國家榮譽，有兩成更認為中國外交仍不算強硬。

香港經濟日報報導，這個名為「中國人看世界」的年度民意調查，自2006年以來第15次舉辦，採用會員邀約的在線問卷填答方式，共訪問16個城市的市民，最終取得有效問卷1,945份。

數據指出，針對中國國際形象變化，77.9％受訪者給予積極評價，認為中國近年來國際形象有所提升，8.9％認為保持不變，6.6％認為變差。至於國際形象變好的原因，72.6％認為是有效控制住新冠肺炎疫情，65.6％認為是因帶動全球經濟，63.9％認為是因與全球多數國家保持良好外交關係，63.4％認為是因履行大國國際責任與義務。

2020年民調首次問到民眾對「戰狼外交」的看法，71.2％受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態，其中，又有47.9％認為中方對有關「戰狼外交」的回應足夠強硬，23.3％表示不算強硬。4.5％的受訪者認為外交部的回應較為強硬，應該收斂一些，另有在2.9％的受訪者認為，外交部的回應太過強硬，需要收斂。

中國外交學院教授李海東表示，美國2019年發動貿易戰佔據媒體國際新聞報導頭條，自然影響中國民眾的想法，使民眾對中美關係重要性的意識提升。但經過中美之間的一系列博弈，很多中國人發現美國的貿易戰和其他霸凌舉動所產生的影響十分有限，因此對「美國對中國真的那麼重要嗎」的質疑也因此提升。

(工商 )